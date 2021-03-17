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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

04:44 م الأربعاء 17 مارس 2021
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك القاهرة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار بنك الإسكندرية

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