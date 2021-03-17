الشرقية للدخان: ماكينات"pos" لميكنة التحصيل.. والبداية من بورسعيد

كتب- مصطفى عيد:

قال هانى أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، إن شركته ستبدأ في تشغيل برنامج ميكنة المتحصلات حيث قامت بالعمل مع البنك الأهلي المصري على توزيع ماكينات نقاط بيع "pos" على الموزعين من تجار الجملة والنصف جملة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأربعاء، أضاف أمان أن الشركة سوف تبدأ في تطبيق البرنامج مبدئيا في بورسعيد بالاتفاق مع البنك الاهلي، وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها تباعًا بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تحقيق أولى خطوات الشمول المالي الحقيقي للوصول إلى حركة تحصيل إلكتروني متكاملة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مصلحة الضرائب مع شركة إيسترن كومباني عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تعد إحدى المشروعات التي تنفذها مصلحة الضرائب في ظل التحول الرقمي للدولة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وأكد هانى أمان، خلال الندوة، أن الشركة الشرقية ستبادر إلى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأنها على استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدة لمصلحة الضرائب لتطبيق التحول الرقمي الذي يساعد الاقتصاد القومي.

وذكر أن الشركة الشرقية ستبدأ في جمع القواعد البيانية الخاصة بشركاتها داخل مصر، وستقوم بإمداد مصلحة الضرائب بالبيانات الخاصة بالمتعاملين معها، خاصة من ليس لديهم بطاقات ضريبية.

ومن جانبه، أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن عقد هذه الندوة جاء تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لنشر الوعي الضريبي حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وأهميتها وخطوات الانضمام لها.

وذكر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تريدان تغيير ثقافة ومنهجية التعامل مع الممولين، وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم بأحدث الأساليب الرقمية.

وقال عبد القادر إن المصلحة تثمن دور الشركة الشرقية في سرعة استجابتها لمساعدة المصلحة في إنجاح مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي تشهده، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية.