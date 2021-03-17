مبيعات المستثمرين المصريين تهبط بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 1.09% إلى مستوى 11068 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 287.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 284.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب 3 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 11190 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.