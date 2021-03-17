ارتفاع أسعار اللحوم البلدي بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان وتوقعات بالمزيد

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن اقتراب شهر رمضان رفع أسعار اللحوم البلدي 10 جنيهات للكيلو خلال الفترة الماضية بالأسواق.

وأرجع شرف زيادة الأسعار إلى اقتراب شهر رمضان باعتباره موسم لمحلات اللحوم.

وبحسب شرف، فإن سعر كيلو اللحم البلدي صعد إلى 140 و150 جنيهًا مقابل 130 و140 جنيهًا قبل الزيادة، بمختلف المحافظات.

وتوقع نائب رئيس شعبة اللحوم زيادة مرة أخرى مع اقتراب الشهر الكريم.

وأضاف شرف، أن الإقبال ما زال طبيعيًا على الشراء، مشيرا إلى أن الإقبال من قبل الزبائن يزيد قبل اقتراب الشهر بأسبوع.