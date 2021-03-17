رئيس غرفة الطباعة: سعر ورق الكرتون يقفز أكثر من 70% في شهر

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن أسعار ورق الكرتون والتغليف ارتفعت إلى 9 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه للطن خلال شهر، بنسبة ارتفاع أكثر من 70%.

وأضاف جابر لمصراوي أن الزيادة الكبيرة في أسعار ورق الكرتون ليس لها أي مبرر سوى زيادة أسعاره عالميًا.

وأشار جابر إلى أن أسعار ورق الطباعة ارتفعت هي الأخرى بنحو 20% لتسجل نحو 12 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه للطن الشهر الماضي.

وتستورد مصر ورق من الخارج بنسبة تتراوح بين 70 و80% من احتياجاتها، وتنتج باقى احتياجات السوق محليا ولكن جودته أقل، بحسب جابر.