رئيس غرفة الطباعة: سعر ورق الكرتون يقفز أكثر من 70% في شهر
كتبت- دينا خالد:
قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن أسعار ورق الكرتون والتغليف ارتفعت إلى 9 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه للطن خلال شهر، بنسبة ارتفاع أكثر من 70%.
وأضاف جابر لمصراوي أن الزيادة الكبيرة في أسعار ورق الكرتون ليس لها أي مبرر سوى زيادة أسعاره عالميًا.
وأشار جابر إلى أن أسعار ورق الطباعة ارتفعت هي الأخرى بنحو 20% لتسجل نحو 12 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه للطن الشهر الماضي.
وتستورد مصر ورق من الخارج بنسبة تتراوح بين 70 و80% من احتياجاتها، وتنتج باقى احتياجات السوق محليا ولكن جودته أقل، بحسب جابر.
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