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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

01:02 م الأربعاء 17 مارس 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 765 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 656 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

عالميًا، صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف إلى نحو 5.2 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع بلغت 0.30%، ليسجل سعر الأوقية 1736.6 دولار، في الساعة 12:44 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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