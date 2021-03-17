لأول مرة.. "القابضة للغزل" توقع اتفاقية لتأسيس شركة لتصنيع الزيوت من بذور القطن

كتبت - شيماء حفظي:

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة، والشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات، لتأسيس شركة مشتركة في مجال عصر واستخلاص الزيوت من بذور القطن في المحالج.

وقالت الوزارة في بيانها، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الحرص على التعاون مع القطاع الخاص في مجال عصر واستخلاص الزيوت من بذور القطن، وتماشيا مع اشتراطات وزارة الزراعة بضرورة عصر البذور الناتجة داخل المحالج.

وقع الاتفاقية كلا من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس زكريا الشافعي رئيس مجلس الإدارة للشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات.

ووفقا للاتفاقية، تقوم الشركة الجديدة باستئجار مساحات من الأراضي داخل المحالج السبعة الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام، لإنشاء وحدات تخزين ومباني معدات المعالجات التي ستتم على البذور في المحالج مع عدم الاخلال بقواعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تتولى الشركة الجديدة مسؤولية التعاقد والتوريد وسداد قيمة المعدات الخاصة بعمليات التصنيع اللازمة لنشاط الشركة وتشغيلها.. ويبلغ رأس المال المقترح للشركة 250 مليون جنيه.

وكان الدكتو رأحمد مصطفى، رئيس القابضة قال لمصراوي، في حوار سابق، إن خطة تطوير الشركات التابعة، ستضيف نشاطا جديدا للمحالج، وهو "معصرة الزيوت" وهو نشاط مكمل، لاستخلاص الزيوت من بذور القطن وسيكون هناك معصرة في كل محلج من المحالج المطورة، وهذا يطبق لأول مرة في شركات القابضة.