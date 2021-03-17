إيرادات هيرميس ترتفع في العام الماضي رغم تحديات كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع صافي أرباح المجموعة المالية هيرميس بنسبة 5% خلال العام الماضي، رغم ارتفاع الإيرادات خلال نفس الفترة، بحسب تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الأربعاء.

وبلغ صافي ربح هيرميس في العام الماضي 1.305 مليار جنيه مقارنة بـ 1.378 مليار جنيه في 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة التشغيلية في 2020 بنسبة 12% لتصل إلى 5.459 مليار جنيه مقابل 4.859 مليار جنيه في 2019.

وقال تقرير مجلس الإدارة إن الأداء القوي في الإيرادات جاء مدفوعًا بقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهت جميع الأسواق جراء انتشار تداعيات فيروس كورونا.

وارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات والتي تمثل 64% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في العام المالي 2020 لتصل إلى 3.5 مليار جنيه بارتفاع سنوي نسبته 2%.

وحقق قطاع السمسرة إيرادات بلغت مليار جنيه في 2020، بانخفاض بمعدل 17% بينما انخفضت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 237 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر ارتفاعًا لتصل إلى 468 مليون جنيه في 2020، بزيادة نسبتها 37% وذلك على خلفية أتعاب الأداء المحققة نتيجة إتمام عملية تخارج شركة Vortex Energy من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية.

وذكر تقرير مجلس الإدارة أن الشركة حققت صافي ربح في الربع الرابع من العام بلغ 466 مليون جنيه بزيادة نسبتها 35% مقارنة بنفس الفترة في 2019.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 30% خلال الربع الرابع من 2020 لتصل إلى 1.722 مليار جنيه، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالأداء القوي لقطاع بنك الاستثمار، بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي.

وارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات والتي تمثل 63% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الرابع لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، وفقًا للتقرير.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع بصورة كبيرة بنمو إيرادات قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، متبوعًا بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب وكذلك التمويل غير المصرفي.

وتعمل المجموعة المالية هيرميس في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة ولديها شركات تعمل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.