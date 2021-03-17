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ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

09:57 ص الأربعاء 17 مارس 2021
ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم ب الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أميس، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي تراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي الجمبرى السمك البوري

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