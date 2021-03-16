الوسيمي: زيادة رواتب الموظفين تنعش حركة التجارة والصناعة بعد ركود كورونا

كتبت_دينا خالد:

قال أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارة، إن توجيهات الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سيكون لها مردودا إيجابيا ليس على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط ، بل على السوق بشكل عام.

وتوقع الوسيمي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن تؤدي هذة الزيادة إلى انتعاش الحركة التجارية، ويكون مردودها إيجابيًا على الصناعة والتجارة والخدمات بشكل عام في ظل فترة الركود التي صاحبت كثيرًا من القطاعات، خاصة مع ظهور جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.