أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

شرط جديد للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

02:14 م الثلاثاء 16 مارس 2021
شرط جديد للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

إحلال السيارات

كتب- مصطفى عيد:

أضافت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تشرف على تنفيذها وزارة المالية، من خلال صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع التابع لها، بالتعاون مع وزارات أخرى، شرطا جديدا للاشتراك فيها.

وتضمن الشرط الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني للمبادرة، أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ 3 سنوات ماضية قبل موعد إطلاق البرنامج "وذلك فيما يخص السيارات الملاكي".

ويهدف هذا الشرط إلى استهداف أصحاب السيارات المتقادمة الحقيقيين للاستفادة من المبادرة، خاصة مع الدعم الذي يتم تقديمه بنسبة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى السداد من خلال التمويل الميسر من البنوك خلال مدة تتراوح بين 7 و10 سنوات بعائد سنوي مقطوع 3% فقط.

وأبقت المبادرة على الشروط الأخرى للاشتراك فيها، والتي تتضمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون مر على صنع السيارة المتقادمة 20 عاما فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية، وأن تتبع الرخصة إحدى محافظات المرحلة الأولى للمبادرة.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة في القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ منذ أيام بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بالمحافظات السبع المذكورة، بحسب وزير المالية في بيان سابق له منذ أيام.

كما أعلنت وزيرة التجارة والصناعة مؤخرا أيضا أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على تعديل شرط الحد الأقصى لسن المشاركين بالمبادرة ليصبح 60 عامًا بدلاً من 55 عامًا، وذلك نظرًا لطلب العديد من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

1

إحلال السيارات الغاز الطبيعي مركبات النقل

الخبر التالى:

قبل آخر موعد لتقديم الإقرار.. كل ما تريد معرفته عن الضرائب العقارية بمصر (حوار)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. فيتا كلوب 0 - 2 الأهلي.. أفشة يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا