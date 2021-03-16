"بيتكوين" تفقد القدرة على التماسك فوق 60 ألف دولار وتهبط في آخر يومين

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليومين الأخيرين، وذلك بعد أن حقق مستوى قياسيا جديدا أمس الأول الأحد فوق 60 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، انخفضت أسعار عملة بيتكوين لليوم الثاني على التوالي وسجلت نحو 53.6 ألف دولار في وقت سابق من الجلسة بتراجع نحو 7690 دولارا، بنسبة 12.6% مقارنة بمستواه أمس الأول عند نحو 61.2 ألف دولار.

وفي وقت لاحق من جلسة اليوم قلصت العملة الرقمية خسائرها لتصل إلى مستوى 55.8 ألف دولار في الساعة الحادية عشرة و10 دقائق بتوقيت القاهرة بنسبة تراجع نحو 4% خلال آخر 24 ساعة.

وكانت العملة الرقمية شهدت دعما من عدد من رجال الأعمال الكبار والمؤسسات على مستوى العالم في الفترة الأخيرة أبرزهم الأمريكي إيلون ماسك ثاني أغنى رجل في العالم وشركته تسلا للسيارات الكهربائية، إلى جانب تصريحات من مؤسس تويتر وشركة ماستركارد وغيرهم من المستثمرين والشركات.

واعتبر العديد من المستثمرين وأصحاب المدخرات من المحبين للمخاطرة عملة بيتكوين ملاذا لهم من أجل استثمار أموالهم خلال العام الماضي في ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، وهو ما أسهم في عودة العملة صاحبة التحركات الحادة وسريعة التقلب إلى الارتفاع التدريجي خلال العام الأخير.

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