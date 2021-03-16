الملا يوجه بإعداد خطة متكاملة للشبكة القومية للغازات الطبيعية حتى 2040

كتب- مصطفى عيد:

وجه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيادة التنسيق بين شركتي المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، والقابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووضعهما خطة متكاملة للشبكة القومية للغازات الطبيعية حتى عام 2040 باعتبارها إحدى ركائز البنية الأساسية للتوسع وجذب الاستثمارات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

كما وجه الوزير أن تراعي هذه الخطة أهداف خطط التنمية فى مصر وبخاصة في الجنوب الذي يشهد استثمارات قوية وإقامة مناطق صناعية جديدة وتنامي أنشطة التعدين، وكذلك مواكبة انطلاقة المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، برئاسة وزير البترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للإسراع من الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة وتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية، واستمرار تطوير وتحديث المركز القومي للتحكم في الشبكة، وكذلك تحديث نظام الأسكادا لمراعاة الاحتياجات المستقبلية لنشاط الغاز في مصر.

وثمن الوزير نتائج أعمال جاسكو في ظل ظروف جائحة كورونا ونجاحها في تحقيق التوافق مع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وانضمامها لناقلي الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وكذلك الاعتماد عليها في إدارة الشبكة بكفاءة.

وأوضح أن هذه الشبكة تأتي كشريان حيوي يلبي احتياجات المستهلكين في ظل تنامي الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بالسوق المحلي سواء في المنازل أو السيارات أو خدمة قطاعات الكهرباء والصناعة وكذلك التصدير عبر مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط وخط الأنابيب.

وعرض ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو مؤشرات نتائج الأعمال خلال عام 2020 والتي أظهرت إمداد قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلي والتصدير خلال عام 2020 بحوالي 61.1 مليار متر مكعب غاز من خلال الشبكة القومية ويحظى قطاع الكهرباء بأولوية أولى حيث تم إمداده بـ 60% من إجمالي التوزيع.

وأضاف أن جاسكو نفذت عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالي أطوال الشبكة مع نهاية عام 2020 إلى حوالي 8 آلاف كم وبطاقة نقل قدرها 250 مليون متر مكعب يومياً.

وأشار صلاح الدين إلى حرص الشركة على استمرار التطوير للشبكة القومية للغازات ومركز التحكم القومي الذي تم الانتهاء من تطويره ونظام الاسكادا في نوفمبر 2020 لمواجهة التوسع المستمر في الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات لاستمرار التشغيل الآمن والتوافق مع التحول الرقمي والربط مع الـ ERP ودعمه بمنظومة أمن معلومات متطورة.

وشهد العام الماضي تنفيذ الشركة العديد من المشروعات لتطوير الشبكة وتأمين مكوناتها وكذلك القيام بأعمال الفحص الدوري لخطوط الشبكة حيث تم فحص 478 كيلو مترا من الخطوط ليصل إجمالي أطوال الخطوط التي تم فحصها إلى أكثر من 9 آلاف كيلو متر، بحسب صلاح الدين.

كما تم تنفيذ الشركة أعمالا مقدمة للغير في إطار التعاون مع الشركات الشقيقة بالقطاع حيث تم توقيع عقد لفحص 1077 كيلو مترا من خطوط الخام والمنتجات، وكذلك توقيع عقد لتقديم الاستشارات والخدمات الفنية في أنظمة الاسكادا وأنظمة الكشف المبكر عن التسريب بخطوط الأنابيب لصالح شركة أنابيب البترول، وفقا لرئيس جاسكو.

وأوضح صلاح الدين أنه يتم أيضا تنفيذ مشروع إقامة التسهيلات اللازمة لاستقبال البوتاجاز المستورد برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) بميناء دمياط بمعدل 600 ألف طن سنوياً.

وفي مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات تم إنتاج حوالي 1.9 مليون طن من المنتجات التي تشمل خليط الإيثان بروبان والبوتاجاز والمتكثفات والبروبان من مجمع الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية، بحسب صلاح الدين.

كما أوضح صلاح الدين أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة للتوافق مع متطلبات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وحضر الجمعية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ونائبيه للشئون المالية أشرف عبد الله، والتجارة الداخلية خالد عثمان، والمهندس مجدي جلال رئيس شركة إيجاس، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، وأحمد محمد رأفت وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.