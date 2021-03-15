من العقارات للمستشفيات.. موجة من صفقات الدمج والاستحواذ تجتاح السوق المصري

كتبت- ياسمين سليم:

اجتاحت موجة من صفقات الدمج والاستحواذ السوق المصري منذ بداية العام الجاري، متجاهلة التداعيات الاقتصادية الذي خلفها فيروس كورونا على مصر والعالم.

وتنوعت الصفقات التي أعلن الدخول في المفاوضات بشأنها خلال الفترة الأخيرة بين المجال العقاري والمالي، مرورًا بالمجال الطبي ثم اللوجستيات والنقل.

ويأتي هذا النشاط بعد حالة من الركود اجتاحت الأسواق العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا والذي أدى إلى توقف حركة النشاط الاقتصادي.

وتستعرض السطور التالية أبرز صفقات الدمج والاستحواذ المحتلمة خلال الفترة المقبلة.

سوديك

فاجأت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، السوق العقاري أمس بإعلانها أنها تلقت خطابا من شركة الدار العقارية، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

وقالت سوديك، في بيان إن العرض يتضمن سعر شراء تقديري بين 18 و19 جنيها مصريا للسهم الواحد.

وسيقدم العرض من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من شركة الدار منفردة أو مجتمعة مع تحالف من المستثمرين، وسوف تكون مملوكة أغلبية رأسمالها ومسيطر عليها من شركة الدار.

والتقدم بعرض الشراء الإجباري يستلزم الحصول على كافة الموافقات من الجهات الرقابية المختصة في مصر، بما فيها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيضا الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري الفاخر، ومن أكبر مشروعاتها "ويست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".

سي آي كابيتال

اقترب بنك مصر من رفع حصته من أسهم شركة سي آي كابيتال إلى 90%، بعد أن وافق غالبية حملة أسهم الشركة على عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر مقابل 4.70 جنيه للسهم.

وقالت إدارة البورصة في إفصاح يوم الخميس الماضي إن نسبة تغطية عرض الشراء بلغت 1.1 مرة، بعدما استجاب 720.8 مليون سهم تعادل 72% من إجمالي أسهم الشركة، بينما يستهدف بنك مصر حصة قدرها 65%.

ويمتلك بنك مصر حصة قدرها 24.7% من سي آي كابيتال، ويخطط البنك إلى رفع هذه الحصة إلى 90%.

وكان مجلس إدارة سي آي كابيتال اعترض على العرض المقدم من بنك مصر، مشيرًا إلى أنه أقل بنحو 20% عن القيمة العادلة.

إيجيترانس

تقدمت شركة إتش أيه يوتيليتيز هولدينج بي في المالكة لشركة إتش يوتيليتيز الهولندية العاملة في مجال البنية الأساسية والتحتية والخدمات المرتبطة بها، الأسبوع الماضي بعرض مبدئي للشركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع محليًا وإقليميًا.

ويتضمن العرض الاستحواذ على إيجيترانس بالكامل على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح الشركة الهولندية تسدد عن طريق إصدار أسهم إضافية في ايجيترانس، وفقًا لقيمة عادلة يحددها مستشار مالي مستقل.

وتقدر الشركة الهولندية القيمة المتوقعة لـ "إيجيترانس" في حدود من 12 إلى 13 جنيهًا للسهم بإجمالي قيمة سوقية ما بين 375 مليون جنيه إلى 405 ملايين جنيه.

وتقدر الشركة الهولندية القيمة السوقية لها بين 680 إلى 800 مليون جنيه على أساس 1.63 مرة إلى 1.9 مرة كحد أدنى للقيمة النسبية للشركة الهولندية مقابل شركة ايجيترانس.

وأعلنت ايجيترانس اليوم في إفصاح للبورصة أنها لن توقع أي اتفاق ملزم مع الشركة الهولندية إلا بعد إعداد تقييم عادل لأسهم شركتها والشركة مقدمة الطلب من خلال مستشار مالي مستقل.

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.

مستشفى الصفوة

اتخذت شركة سبيد ميديكال خطوات جديدة للاستحواذ على شركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي، بعدما اعتمد مجلس إدارة الشركة دراسة القيمة العادلة للمستشفى خلال اجتماع له، بحسب إفصاح للبورصة اليوم الاثنين.

وبدأت الشركة السير في إجراءات الاستحواذ على شركة مستشفى الصفوة الجديدة والتخصصي في 6 فبراير الماضي، وقالت إنها ستشتري نحو 54.5% من أسهم الشركة من خلال استحواذ الشركة التابعة لها شركة مستشفيات سبيد على 50% + سهم، مقابل 92.5 مليون جنيه.

كما تستحوذ شركة برايم سبيد للخدمات الطبية التابعة لسبيد ميديكال، على 4.4% من أشهم الصفوة مقابل 8.3 مليون جنيه، بحسب البيان.

وأضافت الشركة، أن النسبة المتبقية من الصفقة والتي تقدر بنحو 45.5% يستحوذ عليها مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب الذين تدير حصصهم شركة فاروس لتكوين المحافظ والأصول.

الإسكندرية للخدمات الطبية

تتنافس شركة سبيد ميديكال الطبية، من خلال شركتها التابعة مستشفيات سبيد، أيضُا للاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

وأعلنت سبيد ميديكال منذ أسبوعين أنها ستنضم لتحالف مع شركة تواصل للاستثمارات المالية التابعة لمجموعة علاج السعودية، لصفقة الاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بين 51% لصالح بنك أبوظبي التجاري و92.5% لشركة تواصل و9.8% للمستثمر تامر عبد الله وباقي هي أسهم حرة متداولة في البورصة.

وأعلن بنك أبوظبي التجاري أنه يعتزم التخارج من الشركة وبيع حصته التي حصل عليها في ديسمبر الماضي، مقابل عقد الرهن القائم بينه وبين المستثمر الهندي بي آر شيتي، المالك لمجموعة NMC للرعاية الصحية والمساهم الرئيسي السابق في الشركة.

والتحالف بين سبيد ميديكال وتواصل ليس الوحيد الذي يتنافس على الشركة، إذ أعلن تحالف مكون من مجموعة مستشفيات مبرة العصافرة ومجموعة تانا أفريكا كابيتال الجنوب أفريقية نيته تقديم عرض للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة.

جلاكسو سميثكلاين

كانت شركة جلاكسو جروب ليمتد تخطط لبيع وحدتها في مصر ودخلت بالفعل في مفاوضات مع شركة حكمة فارما، لكنها أنهت المفاوضات نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت جلاكسو أنها ليست على استعداد لبيع حصتها في الشركة أو الدخول في المفاوضات مع أي طرف بشأن بيع الحصة في الوقت الحالي، للتعطل بذلك الصفقة عن التنفيذ.

وتبلغ حصة شركة جلاكسو سميثكلاين ليمتد العالمية 91.2% في وحدتها المصرية.