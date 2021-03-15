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الاستثمار: حجز كل الوحدات المطروحة بالمرحلة الثانية في بنها وميت غمر

12:41 م الإثنين 15 مارس 2021
الاستثمار: حجز كل الوحدات المطروحة بالمرحلة الثانية في بنها وميت غمر

المستشار محمد عبد الوهاب

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم حجز جميع الوحدات التي تم طرحها بالمرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها وميت غمر.

وقال عبد الوهاب، في بيان لهيئة الاستثمار اليوم الاثنين، إنه تم حجز 147 وحدة بالمنطقة الاستثمارية في بنها، كما تم حجز 107 وحدة في المنطقة الاستثمارية بميت غمر بنسبة إشغال 100%.

وأكد أن الإقبال الكثيف على الاستثمار بالمناطق الاستثمارية دليل على نجاح تلك المنظومة الاستثمارية، حيث تم الإعلان عن فتح باب الحجز بالمنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها وميت غمر منتصف الشهر الماضي، وتم حجز جميع الوحدات قبل انتهاء المهلة المسموح فيها بتقدم المستثمرين لحجز الوحدات.

وذكر عبد الوهاب أن المنطقة الاستثمارية ببنها تقدم العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين بها، وتشمل مركز خدمات للمستثمرين، ومعارض، ومنافذ بيع.

وتستهدف المنطقة الاستثمارية ببنها جذب استثمارات في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، بحسب عبد الوهاب.

وأوضح أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تعد أول منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات الهندسية والمعدنية بمحافظة الدقهلية والتي تشتهر بتلك الصناعات.

وقال عبد الوهاب إن المكتب التنفيذي في كل منطقة استثمارية يتولى متابعة تنفيذ كل ما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة، ويلتزم بتيسير إجراءات مزاولة النشاط للمستثمرين.

المستشار محمد عبد الوهاب الهيئة العامة للاستثمار ميت غمر بنها

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