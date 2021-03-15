ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام بشكل طفيف إلى نحو جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 766 جنيهًا مقابل 765 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 657 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 875 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6128 جنيهًا.

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب نحو 2.18دولارًا في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.13%، ليسجل سعر الأوقية 1729.29دولار، في الساعة 12:35 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.