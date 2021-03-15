وفد ليبي يزور شركة المصرية للاتصالات لبحث التعاون المشترك

كتب- علاء حجاج:ا

ستقبل عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وفدًا رفيع المستوى من شركة الاتصالات الدولية الليبية، برئاسة عادل أبو فارس رئيس مجلس إدارة الشركة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات الدولية ونقل حركة الاتصالات بين الدولتين.

وقال بيان من المصرية للاتصالات اليوم الاثنين إن الزيارة تأتي تأكيداً على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في مجال خدمات الاتصالات الدولية، وتأكيداً على استمرارية دورها المحوري والريادي كواحدة من أكبر وأعرق مقدمي خدمات الاتصالات في العالم.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في الربط الدولي بما في ذلك خدمات البيانات وخدمات الصوت الدوليين.

وأكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، على أن رفع كفاءة الشبكة الأرضية العابرة للحدود يمثل أهمية استراتيجية للربط الدولي بدول الجوار، وأن هذا التعاون سينعكس على تحسين أداء خدمات الاتصالات الدولية والاستفادة من البنية التحتية الممتدة حول العالم للكابلات البحرية الخاصة بالمصرية للاتصالات ونقل الحركة الدولية إلى ليبيا.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توفير المزيد من خدمات الاتصالات التي تخدم الشعبين في المقام الأول والقارة الأفريقية بصفة عامة خاصة بعد مبادرة الشركة للتخطيط للنظام البحري HARP والذي سوف يربط القارة الافريقية بأكملها بمصر وأوروبا.

وقال عادل أبو فارس رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات الدولية، في البيان إن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل الخبرات بين الشركتين وفتح آفاق تعاون مشترك في مجال الاتصالات والتقنية.

وأوضح أن شركة الاتصالات الدولية الليبية تتطلع إلى المزيد من الشراكات مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات تقنية متطورة في البلدين.