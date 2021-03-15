المؤشر الرئيسي للبورصة يستقر في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقر المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين عند مستوى 11289 نقطة، وهو نفس مستوى إغلاق جلسة أمس.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.25% إلى مستوى 11289 نقطة.