مصر تخطط لزيادة إنتاج الغاز إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه من المخطط تحقيق معدلات إنتاج للغاز الطبيعي تصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً و100 ألف برميل متكثفات خلال العام المالي المقبل، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأضاف جلال، خلال استعراضه أهم ملامح الموازنة التخطيطية للشركة لعام 2021-2022، أنه من المخطط خلال العام المقبل أيضا الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط، والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالي استثمارات حوالي 377.7 مليون دولار.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديوكونفرانس، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2021-2022.

وأشار مجدي جلال إلى أنه من المستهدف إمداد جميع قطاعات الاستهلاك المحلي بنسبة 100% من الغاز الطبيعي، واستمرار الوفاء بالالتزامات التعاقدية، حيث من المخطط أن يمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 57.6% من إجمالي الاستهلاك المحلي، والقطاع الصناعي حوالي 23.5%، والباقي موزعاً على قطاع الاستهلاك المنزلي وتموين السيارات وقطاع الصناعات البترولية والمشتقات.

كما استعرض جلال أيضا خطط التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات للعمل بالغاز في إطار التكليفات الرئاسية للتوسع في هذا المشروع، بالإضافة للإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية لتوصيل الغاز للمخابز، وتنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالي 1500 قرية في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وتم أيضا استعراض أهم نتائج أنشطة صناعة الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث أوضح جلال أنه يجري تنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل البالغة إلى 1.2 مليون وحدة سكنية على مدار العام ليبلغ إجمالي ما تم توصيله منذ يوليو 2013 وحتى الآن نحو 6.5 مليون وحدة سكنية.

وذكر أن هذا الرقم يفوق ما تم توصيله على مدار 33 عاما منذ بدء نشاط توصيل الغاز والبالغ 5.5 مليون وحدة، مشيرا إلى التوسع في إمداد المصانع بالغاز وإحلاله كوقود في السيارات .

كما أشار مجدي جلال إلى الانتهاء من توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 981 مليون دولار خلال النصف الأول لحفر 18 بئراً استكشافية، كما تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيتين ناجحتين، وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كيلومتر مربع.

كما تم خلال النصف الأول تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترودسوق بإجمالي 3 آبار، بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الإنتاج، وفقا لمجدي جلال.

وأشار إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير ثلاث شحنات منه حتى الآن وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتي يونيون فينوسا وسيجاس وإنهائها.