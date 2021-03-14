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بعد إلغاء الكفيل.. ما الخدمات التي يقدمها نظام العمل الجديد في السعودية؟

12:55 م الأحد 14 مارس 2021
بعد إلغاء الكفيل.. ما الخدمات التي يقدمها نظام العمل الجديد في السعودية؟

السعودية

كتبت-ياسمين سليم:

دخلت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد، حيز التنفيذ بما يسمح لها بإلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ عقود.

وكانت وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي أعلنت عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، تتمثل في 3 خدمات رئيسية هي خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تتضمن المبادرة خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

والخدمة الثالثة هي إمكانية الخروج النهائي، والتي تتيح للعامل رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي بعد انتهاء عقد العمل الموثق أو خلال سريانه وذلك عبر حسابه في منصة أبشر.

وتتوفر الخدمة عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وأعلنت الوزارة أن المبادرة لن تشمل خمس مهن، هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني.

ويوضح الدليل الاسترشادي شرح كيفية الاستفادة من خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وذلك من خلال تقديم وصف كامل لكل خدمة وآلية تنفيذها عبر المنصات المعنية.

كما يعرض قواعد العمل بتلك الخدمات، والإجابات عن الأسئلة الشائعة حول المبادرة وخدماتها وشروطها.

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