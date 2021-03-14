كيف تستفيد العمالة المصرية من نظام العمل في السعودية بعد إلغاء الكفيل؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قرار السعودية بإلغاء نظام الكفيل على العاملين في القطاع الخاص سيكون له العديد من المميزات بالنسبة بالعمالة المصرية.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية في نوفمبر الماضي، مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، من شأنها إلغاء نظام الكفيل، على أن يبدأ تطبيقها اليوم الأحد.

وأضاف المرسي أن من مميزات إلغاء الكفيل هو السماح للعامل المصري بحرية الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء مدة عقده مع صاحب جهة العمل بالمملكة أو إخباره قبل انتهاء المدة عن رغبته في الانتقال إلى عمل آخر دون تقيده أو انتظار موافقة الكفيل السعودي.

وأشار المرسي إلى أن نظام الكفيل القديم كان متحكمًا في العامل والانتقال إلى عمل آخر بالمملكة، بالإضافة إلى أن الكفيل كان قادرًا على فسخ عقد العمل للعامل وإعادته إلى بلاده مرة أخرى.

وتتيح مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص السعودي 3 خدمات رئيسية ،هي خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تتضمن المبادرة خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

والخدمة الثالثة هي إمكانية الخروج النهائي، والتي تتيح للعامل رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي بعد انتهاء عقد العمل الموثق أو خلال سريانه وذلك عبر حسابه في منصة أبشر.

وتتوفر الخدمة عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وأعلنت الوزارة أن المبادرة لن تشمل خمس مهن، هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني.

وفقا لقول المرسي، فإن النظام الجديد أيضا سيعمل على زيادة عدد العمالة المصرية بالمملكة، ولكن ليس في الوقت الحالي أو القريب، نظرًا لتطبيق المملكة برنامج قياس المهارة على العمالة الوافدة من الخارج.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية بالسعودية قرارا، الأحد الماضي، عن برنامج "الفحص المهني" على العمالة الوافدة العاملة بالسعودية، على أن يبدأ تطبيقه بداية من منتصف الأسبوع الماضي اختياريا للشركات السعودية وإلزاميا من شهر يوليو من العام الجاري.

وبحسب وزارة الموارد البشرية بالممكلة، فإن البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "الفحص المهني" يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما يتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة.

ووفقا لقول حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق، فإن قرار السعودية بتطبيق برنامج قياس المهارة على العمالة الوافدة من الخارج سيطبق على 14 مهنة فقط، وهي المهن الحرفية وليس كل المهن، مثل الحدادين والنجارين.

وذكر المرسي، أن تدريب العمال المصريين على برنامج قياس المهارة سيأخذ وقتا في بداية الأمر ثم بعد ذلك سيكون هناك فرص أكبر للعامل للسفر للمملكة، ولكن بعد ذلك سيكون له مميزات من ضمنها زيادة راتب العامل بالمملكة.

وقال إمام في وقت سابق أيضا، أن العمال الحرفيين المصريين بالمملكة العربية السعودية يمثلون حوالي 20% من عدد العمالة المصرية هناك.

وبحسب نائب رئيس شعبة التوظيف، فإن عدد العمالة المصرية في السعودية بالخارج يصل إلى حوالي 2.7 مليون مصري بمهن مختلفة.

شعبة العمالة: اختبار المهارة للعمال الوافدين إلى السعودية يطبق على 14 مهنة