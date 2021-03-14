عرض إماراتي للاستحواذ على شركة "سوديك" العقارية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، أنها تلقت خطابا من شركة الدار العقارية ، شركة تطوير عقاري في الإمارات، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

وقالت سوديك، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن العرض يتضمن سعر شراء تقديري بين 18 و19 جنيها مصريا للسهم الواحد.

وأضافت أنه العرض المحتمل- في حال المضي فيه- سيقدم من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من شركة الدار منفردة أو مجتمعة مع تحالف من المستثمرين، وسوف تكون مملوكة أغلبية رأسمالها ومسيطر عليها من قبل شركة الدار.

وذكرت سوديك أن شركة الدار أفادت في خطابها بأن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة على الشركة وشركاتها التابعة بشكل مرضي لشركة الدار، وكذلك الحصول على الموافقات الداخلية لشركة الدار وتحالف المستثمرين.

وأوضحت سوديك أن شركة الدار طلب منها إتاحة إجراء فحص نافي للجهالة شامل على سوديك وشركاتها التابعة، وسوف يتم عرض هذا الطلب والخطاب على مجلس إدارة الشركة للنظر فيه.

وأشارت إلى أن شركة الدار أفادت في خطابها أيضا أنه شريطة الحصول على الموافقات الداخلية لمقدم العرض وتحالف المستثمرين وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة سيقوم مقدم العرض بتقييم إمكانية التقدم بعرض شراء إجباري لجميع المساهمين.

وقالت إن التقدم بعرض الشراء الإجباري سوف يستلزم الحصول على كافة الموافقات من الجهات الرقابية المختصة في مصر، بما فيها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيضا الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".

وقفز سعر سهم سوديك في أول نصف ساعة من جلسة تداول اليوم الأحد في البورصة المصرية بنسبة 5% ليصل إلى 17.08 جنيه.