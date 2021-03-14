البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% إلى مستوى 11315 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.23% إلى مستوى 11261 نقطة
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