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البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:13 ص الأحد 14 مارس 2021
البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% إلى مستوى 11315 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.23% إلى مستوى 11261 نقطة

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة الاسهم

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