استثمارات مصر لتأمينات الحياة في البنية التكنولوجية تبلغ 20 مليون دولار خلال 5 سنوات

كتبت-منال المصري:

قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين إن استثماراتهم في البنية التكنولوجية بلغت 20 مليون دولار خلال 5 سنوات بهدف التوسع في ميكنة عملياتهم وتطوير أنظمة الحاسوب والسيستم.

وأضاف لمصراوي أن الشركة انتهت من ميكنة 95% من عملياتها حتى الآن وسيتم ميكنة كافة عمليات الشركة بنسبة 100% خلال العام الجاري.

وتعد شركة مصر لتأمينات الحياة، أكبر شركة متخصصة في تأمينات الحياة بالسوق المصري من حيث الحجم ورأس المال والحصة السوقية، وتقدم برامج تأمين وادخار واستثمار متنوعة.

بحسب عبد العزيز فإن الشركة رصدت ارتفاع في إقبال العملاء على ميكنة أقساطهم شهريا لتجنب عدوى فيروس كورونا.

وقال إن عدد العمليات التحويلية المسددة إلكترونية قفز بين 800 إلى 900 ألف عملية تحويل شهرية من عملائهم باستخدام ماكينات بوينت أف سيل المنتشرة على مستوى الجمهورية بدلا من معاناة الذهاب للفروع.

وتأسست شركة مصر لتأمينات الحياة عام 1900 تحت اسم شركة التأمين الأهلية المصرية، وهي أقدم شركة تأمينات حياة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم تحول اسمها إلى شركة مصر لتأمينات الحياة في عام 2010، بعد قرار نقل جميع أنشطة تأمينات الحياة في الشركات الحكومية إلى شركة واحدة.