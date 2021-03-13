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بتكوين تكسر حاجز 60 ألف دولار لأول مرة

03:14 م السبت 13 مارس 2021
بتكوين تكسر حاجز 60 ألف دولار لأول مرة

بتكوين

كتب- علاء حجاج

كسرت العملة الرقمية المشفرة "بتكوين" حاجز الـ 60 ألف دولار خلال تعاملت اليوم السبت، وتعد هذه أول مرة تتمكن من تجاوز هذه القيمة.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، ارتفعت بتكوين بنسبة 6.08% عن سعرها مقارنة بأمس، ووصلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأشهر بالعالم بتكوين إلى 1.1 تريليون دولار اليوم.

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