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سعر البتكوين يتجاوز 59 ألف دولار لأول مرة

01:14 م السبت 13 مارس 2021
سعر البتكوين يتجاوز 59 ألف دولار لأول مرة

البتكوين

كتب-علاء حجاج:

ارتفعت اليوم سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين لتسجل نحو 59.34 ألف دولار خلال تعاملات اليوم وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لأول مرة في تاريخها، وبحسب منصة كوين ماركت كاب.

وارتفع البتكوين بنسبة 5.2% عن سعرها مقارنة بأمس، ووصلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأشهر بالعالم بتكوين إلى 1.1 تريليون دولار اليوم.

وكان المحلل الاقتصادي الحسن أبو بكر حذر، في تقرير سابق لمصراوي، من وصول أسعار عملة بتكوين الرقمية إلى مرحلة الفقاعة وأنها قد تشهد انفجارا في أي وقت خلال العام الجاري لتفقد نصف قيمتها من أعلى مستوياتها على الأقل لتصل إلى تحت 28 ألف دولار في عام 2021، متوقعا أيضا اندثارها على المدى الطويل.

البتكوين سعر البتكوين العملة الرقمية

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