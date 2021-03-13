ارتفاع كبير في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت-دينا خالد:

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بنحو 11 جنيها في سعر الجرام بالسوق المحلي، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز اليوم إلى 765 جنيهًا مقابل 754 جنيها أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 655 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.26%.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، صعدت أسعار أوقية الذهب إلى 1727 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع.

واليوم وغدا عطلة رسمية في البورصات العالمية.