معيط من افتتاح المديرية المالية بقنا: حريصون على تحديث نمط العمل الحكومي

كتب-مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن تطوير ورقمنة المديريات المالية يُعد أحد الركائز الأساسية التي نعتمد عليها في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، ورفع كفاءة الأداء المالي بالجهات الإدارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وترشيد الإنفاق العام، وحسن إدارة المخصصات المالية على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف خلال افتتاحه مقر المديرية المالية بقنا يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت: "أننا حريصون على تحديث أنماط العمل الحكومي لتتلاءم مع الانتقال إلى مصر الرقمية".

وأوضح أن الميكنة وغيرها من إجراءات تستهدف تحسين بيئة العمل، وتحقيق رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة؛ باعتباره الهدف المنشود من وراء أي تطوير، وتساعد أيضًا في إرساء دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين متلقى الخدمة.

وأشار إلى حرصه على تحسين بيئة العمل بالمديريات المالية، وإرساء دعائم التحول الرقمي، وتطوير القدرات البشرية من خلال الاهتمام بتدريب العاملين وفق أحدث الخبرات الدولية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التي تُعد أكبر ضمانة لرفع مستوى الأداء وتحقيق الجودة الشاملة بمختلف القطاعات والمصالح بوزارة المالية.

وأعرب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن تقديره للجهود المثمرة التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية في التطوير والميكنة؛ لتعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، مشيدًا بالتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، الذي أسهم في توفير بيانات لحظية للمحافظين عن الموقف التنفيذي لموازنات محافظاتهم؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالي.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن المقر الجديد بقنا تم تجهيزه بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن هذا المقر يُعد نموذجًا جديدًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمي وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه تم توحيد البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمي، على النحو الذي يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.

أوضح أن افتتاح هذا المقر يأتي ضمن مشروع تطوير مقرات المديريات المالية، وبذلك يكون قد تم افتتاح ٢٢ مقرًا مطورًا حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مركز تدريب بالمديرية المالية بقنا لضمان استدامة تأهيل العاملين، على النحو الذي يُسهم في تمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وأن هناك تعاونًا مثمرًا مع جامعة قنا لتطوير المناهج الدراسية في مجال المالية العامة والمحاسبة، خاصة في ظل ما استحدثته وزارة المالية مؤخرًا من نظم مالية إلكترونية تُواكب متطلبات العصر.