أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

جامع: 60% من أصحاب المشروعات في معرض البازار يشاركون للمرة الأولى

12:35 م السبت 13 مارس 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب-مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أصحاب المشروعات المشاركين في معرض البازار أعربوا عن سعادتهم بالزيارة الكريمة التي قامت بها السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية للمعرض.

وأضافت جامع، في بيان اليوم السبت، أن هذه الزيارة تؤكد دعم الدولة المستمر لأبنائها العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة مشروعات الحرف اليدوية والفنون التراثية وتشجيعهم على الاستمرار وزيادة الانتاج وتطويره ونقل خبراتهم وإبداعهم الفني للأجيال القادمة للحفاظ على هذه الصناعات الفريدة المتميزة.

وزارت جامع أمس المعرض وتفقدت مختلف الأجنحة ودخلت في حوار مفتوح مع كافة العارضين.

وبحسب جامع فإن الجهاز حريص على الاستمرار في تنظيم هذه النوعية من المعارض واختيار مشروعات جديدة ومتميزة ولم يسبق لها المشاركة في معارض الجهاز لضمان استفادة أكبر عدد من أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.

وأوضحت جامع، أن 60% من أصحاب المشروعات في معرض البازار يشاركون للمرة الأولى مع مراعاة اختيار أفضل المشروعات والمنتجات بما يتناسب مع الذوق الراقي والجودة العالية التي تشتهر بها معارض الجهاز للمنتجات التراثية.

وأشارت إلى أن المعرض يحظى بإقبال جماهيري كبير لتنوع المنتجات المعروضة واختلاف أسعارهم لتناسب كافة احتياجات الزائرين.

وتابعت جامع، أن الجهاز مستمر في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بقطاع المشروعات التراثية والذي يعمل به الملايين بمختلف المحافظات خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية والسياحية.

وأكدت جامع، على أن مكاتب الجهاز مفتوحة لأصحاب هذه المشروعات لتقديم الدعم اللازم لمشروعاتهم (مالي أو فني أو تدريبي أو تسويقي) للتأكد من قدرتهم على المنافسة والاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل >

وأشادت جامع بمجهودات مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعاون مع الجهاز في إقامة معرض البازار وتقديم مختلف الخدمات لقطاع الصناعات والفنون اليدوية والتراثية.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة معرض البازار انتصار السيسي شروعات الحرف اليدوية الفنون التراثية

الخبر التالى:

معيط من افتتاح المديرية المالية بقنا: حريصون على تحديث نمط العمل الحكومي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189000

    عدد المصابين

  • 145923

    عدد المتعافين

  • 11169

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 94563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع كبير في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا