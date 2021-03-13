جامع: 60% من أصحاب المشروعات في معرض البازار يشاركون للمرة الأولى

كتب-مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أصحاب المشروعات المشاركين في معرض البازار أعربوا عن سعادتهم بالزيارة الكريمة التي قامت بها السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية للمعرض.

وأضافت جامع، في بيان اليوم السبت، أن هذه الزيارة تؤكد دعم الدولة المستمر لأبنائها العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة مشروعات الحرف اليدوية والفنون التراثية وتشجيعهم على الاستمرار وزيادة الانتاج وتطويره ونقل خبراتهم وإبداعهم الفني للأجيال القادمة للحفاظ على هذه الصناعات الفريدة المتميزة.

وزارت جامع أمس المعرض وتفقدت مختلف الأجنحة ودخلت في حوار مفتوح مع كافة العارضين.

وبحسب جامع فإن الجهاز حريص على الاستمرار في تنظيم هذه النوعية من المعارض واختيار مشروعات جديدة ومتميزة ولم يسبق لها المشاركة في معارض الجهاز لضمان استفادة أكبر عدد من أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.

وأوضحت جامع، أن 60% من أصحاب المشروعات في معرض البازار يشاركون للمرة الأولى مع مراعاة اختيار أفضل المشروعات والمنتجات بما يتناسب مع الذوق الراقي والجودة العالية التي تشتهر بها معارض الجهاز للمنتجات التراثية.

وأشارت إلى أن المعرض يحظى بإقبال جماهيري كبير لتنوع المنتجات المعروضة واختلاف أسعارهم لتناسب كافة احتياجات الزائرين.

وتابعت جامع، أن الجهاز مستمر في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بقطاع المشروعات التراثية والذي يعمل به الملايين بمختلف المحافظات خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية والسياحية.

وأكدت جامع، على أن مكاتب الجهاز مفتوحة لأصحاب هذه المشروعات لتقديم الدعم اللازم لمشروعاتهم (مالي أو فني أو تدريبي أو تسويقي) للتأكد من قدرتهم على المنافسة والاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل >

وأشادت جامع بمجهودات مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعاون مع الجهاز في إقامة معرض البازار وتقديم مختلف الخدمات لقطاع الصناعات والفنون اليدوية والتراثية.