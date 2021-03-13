التخطيط: 150 مليار جنيه لتمويل مشروعات بمبادرة حياة كريمة في العام المالي الجديد

القاهرة-مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.

وأضافت السعيد، في بيان اليوم السبت، أن هناك مبادئ حاكمة للخطة خلال العام الجديد أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام، مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات في ضوء نتائج المعادلة التمويلية التي يتم الاعتماد عليها.

وأشارت السعيد، إلى أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة أيضًا يتمثل في إيلاء المشروعات ذات البعد البيئي أهمية خاصة في العام القادم بما يتفق ورؤية مصر 2030.

وأشارت السعيد إلى إيلاء الأولوية للمشروعات التي تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها، وبصفة خاصة في مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، 4 اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس مع السادة المحافظين والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لمناقشة مقترحات الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة من خلال الوزارات والجهات المركزية للعام المالى القادم 2021-2022.