الطماطم عند 3 جنيهات للكيلو.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.
ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و3 جنيهات.
البطاطس بين 1.1 و2.4 جنيه.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
189000
عدد المصابين
-
145923
عدد المتعافين
-
11169
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
119067802
عدد المصابين
-
94563972
عدد المتعافين
-
2640230
عدد الوفيات
إعلان