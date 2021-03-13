ميرفت حطبة بعد التجديد لها في القابضة للسياحة: مكافأة على مجهودي

كتبت – شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن قرار وزير قطاع الأعمال بالتجديد لها 3 سنوات إضافية "مكافأة لمجهودي خلال السنوات الماضية".

وأضافت حطبة في تصريحات لمصراوي:"أنا سعيدة جدا بهذا المنصب والذي اعتبره مكافأة لي عن مجهودى وانجازاتي.. وربنا يوفقنا لمزيد من الانجازات ورفعة شأن القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة".

وكان مصدر قال لمصراوي، إن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرر التجديد لميرفت حطبة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، لمدة 3 سنوات تبدأ مارس الجاري، على أن يتولى المهندس عادل والي منصب العضو المنتدب للشركة القابضة.

جاء ذلك في إطار تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة الجديد، بعدما انتهت مدته، وتطبيقًا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام 185 لسنة 2018.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الفترة المقبلة، ستشهد تعديلات في مجالس إدارة 3 شركات قابضة تابعة للوزارة.

وأوضح الوزير، أن التعديلات تأتي تطبيقًا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام 185 لسنة 2020، والتي تشير إلى ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل شركة.

وقال الوزير، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن هذا الإجراء ضمن "الحوكمة وهو إجراء معمول به في الشركات خارجيا وفي مصر في الشركات المدرجة في البورصة، الحوكمة الرشيدة تقول إن رئيس مجلس الإدارة لا يجب أن يكون العضو المنتدب لها".

وفسر الوزير، ضرورة الفصل بين سلطات المنصبين بأنه "عندما يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه العضو المنتدب يكون ملما بكل ما في الشركة، وربما يعطي صورة عن أداء الشركة غير حقيقية، أما في حالة الفصل بين المنصبين فيكون العضو المنتدب هو المسؤول التنفيذي ويكون هناك رقابة، نسير بالأنماط العالمية وهذا جزء مهم من التغييرات".