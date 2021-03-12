تشكيل جديد لمجلس إدارة القابضة للسياحة لمدة 3 سنوات برئاسة ميرفت حطبة

كتبت – شيماء حفظي:

قرر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تعيين ميرفت حطبة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، وفقا لما قاله مصدر لمصراوي.

جاء ذلك في إطار تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة الجديد، بعدما انتهت مدته، وتطبيقًا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام 185 لسنة 2018.

وقال مصدر بالوزارة لمصراوي، إن التشكيل الجديد تضمن تعيين المهندس عادل والي عضوا منتدبا للشركة القابضة، ولمدة 3 سنوات تبدأ مارس الجاري.

يذكر أن الجمعية العامة للشركة القابضة اعتمدت نتائج أعمال العام المالي 2019-2020، بانخفاض صافي الربح بنسبة 49% لتحقق 501 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة نحو 2.8 مليار جنيه بمعدل انخفاض 28%.

وقالت ميرفت حطبة في حوار لمصراوي سابقا، إن العام المالي الماضي كان عامًا جيدًا في أوله، لكنه تأثر في المجمل بتداعيات أزمة كورونا وتوقف الطيران.

وكانت حطبة، تتولى رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدة 3 سنوات ماضية، لكن تعديلات قانون قطاع الاعمال التي اقرت مؤخرا تقضي بالفصل بين المنصبين.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الفترة المقبلة، ستشهد تعديلات في مجالس إدارة 3 شركات قابضة تابعة للوزارة.

وأوضح الوزير، أن التعديلات تأتي تطبيقًا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام 185 لسنة 2020، والتي تشير إلى ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل شركة.

وقال الوزير، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن هذا الإجراء ضمن "الحوكمة وهو إجراء معمول به في الشركات خارجيا وفي مصر في الشركات المدرجة في البورصة، الحوكمة الرشيدة تقول إن رئيس مجلس الإدارة لا يجب أن يكون العضو المنتدب لها".

وفسر الوزير، ضرورة الفصل بين سلطات المنصبين بأنه "عندما يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه العضو المنتدب يكون ملما بكل ما في الشركة، وربما يعطي صورة عن أداء الشركة غير حقيقية، أما في حالة الفصل بين المنصبين فيكون العضو المنتدب هو المسؤول التنفيذي ويكون هناك رقابة، نسير بالأنماط العالمية وهذا جزء مهم من التغييرات".