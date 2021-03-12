قفزة مفاجئة وهبوط حاد.. كيف أنهت أسعار الذهب في مصر أسبوعا متذبذبا؟ (انفوجراف)
كتبت – شيماء حفظي:
شهدت أسعار الذهب تحركات متذبذبة قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط قفزات في الأسعار يعقبها هبوط حاد ما بين 10 جنيهات زيادة ونقصان.
وبينما تأرجح الذهب خلال التعاملات اليومية على مدار الأسبوع، أنهته محققة مكاسب جيدة، حيث ارتفع سعر الجرام اليوم الجمعة 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 754 جنيها مقابل 750 جنيها الجمعة الماضي، بزيادة 4 جنيهات.
وكان سعر جرام الذهب شهد قفزة كبيرة خلال تعاملات أمس الخميس حيث ارتفع 10 جنيهات دفعة واحدة، قبل أن يعاود الهبوط اليوم الجمعة ويخسر 11 جنيها.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
189000
عدد المصابين
-
145923
عدد المتعافين
-
11169
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
119067802
عدد المصابين
-
94563972
عدد المتعافين
-
2640230
عدد الوفيات
إعلان