أسعار الذهب تعود للتراجع والجرام ينخفض 11 جنيها اليوم
كتبت– شيماء حفظي:
عادت أسعار الذهب للتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه أمس، وانخفض 11 جنيهًا مرة واحدة اليوم.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 754 جنيهًا مقابل 765 جنيهًا.
وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 646 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 861.7 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6032 جنيهًا.
وعالميًا، تراجع سعر الخام ليسجل سعر الأوقية 1709 دولارات مقابل نحو 1740 دولارًا للأوقية أمس الخميس.
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