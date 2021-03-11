"مصر الجديدة للإسكان" تتحول للخسارة مع تراجع إيراداتها 89% في 6 شهور

كتبت- شيماء حفظي:

تحولت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للخسارة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

وحققت الشركة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، صافي خسائر بقيمة 84.6 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 351.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبلغت الإيرادات الإجمالية خلال النصف الأول من العام المالي 77.9 مليون جنيه مقابل 732.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة تراجع 89.4%.

وتراجعت إيرادات الاستثمارات والفوائد إلى 10.1 مليون جنيه مقابل 14 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أعلنت مؤخرا طرح قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا في هليوبارك بالقاهرة الجديدة، للشراكة مع المطورين العقاريين، وطرحت كراسة الشروط للمستثمرين والمطورين والتحالفات من القطاع الخاص للمهتمين بالتقدم بعروضهم الفنية والمالية.

ويبدأ تقديم العروض بدءا من 22 مارس الجاري وحتى 27 مايو المقبل، بحسب البيان.

ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفيذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.