أسعار الفول تتراجع 50% مع اقتراب شهر رمضان

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن أسعار الفول البلدي والمستورد منخفضة هذا العام بنحو 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الباشا، أن سعر كيلو الفول البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيها في سوق الجملة، مقابل 30 و27 جنيها في شهر مارس الماضي.

ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 7 و9 جنيهات، مقابل 11 و13 جنيها في مارس الماضي، بحسب الباشا.

وأرجع الباشا، تراجع الأسعار لـ3 أسباب، هي استيراد كميات كبيرة من الفول الأسترالي بسبب انخفاض أسعاره عالميا هذا العام، مما أدى لانخفاض أسعار الفول المستورد والبلدي.

وتابع الباشا، أن زيادة إنتاج هذا العام من الفول البلدي وقرار وقف تصديره، أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما أدى لانخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن السبب الثالث هو تراجع الطلب بنحو 40% على الفول منذ بداية أزمة كورونا.

وأشار الباشا، إلى أنه رغم انخفاض أسعار الفول المستورد هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي، فإن أسعاره معرضة للزيادة بنسبة طفيفة نحو 500 جنيه في الطن مع بداية شهر رمضان، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن عالميا.

أما الفول البلدي فقد تشهد أسعاره انخفاضا جديدا مع ظهور بشائر المحصول الجديد شهر مايو، بحسب الباشا.

ويعد الفول البلدي من المحاصيل الشتوية التي تزرع في عدد من المحافظات على رأسها الغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، وسوهاج.