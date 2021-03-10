نقدًا أو تقسيط.. خطوات تبديل سيارتك القديمة ضمن مبادرة "إحلال السيارات"

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، تفاصيل تطبيق مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، ضمن المبادرة.

ووفقًا لبيان من مجلس الوزراء، اليوم، فإن المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة بفائدة 3%.

كما تعد المبادرة فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، وفقا للبيان.

ويطرح مصراوي، خطوات الاستفادة من المبادرة تبديل السيارة القديمة بأخرى جديدة، والتمتع بالحوافز المالية التي توفرها.

1 - سيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها.

2 – سيتم تخريد السيارات القديمة مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر

3 - يمكن شراء السيارة الجديدة نقدًا أو بالتقسيط بالاتفاق مع أحد البنوك المشاركة بالمبادرة.

4 - في حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته 5 أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر.

5 - في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة، ويتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.

6- تلتزم الشركات الموردة للسيارات أن بنسب التصنيع المحلي وهي 45% وأن تكون السيارة مجمعة في مصر.

7 – تلتزم الشركات أيضا بتجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز الصيانة للسيارات المتعاقد عليها في المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها بالمبادرة.