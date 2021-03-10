الصناعات الهندسية: الرقابة الصناعية تفحص مطابقة "البوتاجازات" لمواصفات الأمان

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن هيئة الرقابة الصناعية أخذت عينات بشكل عشوائي من مصانع البوتاجازات في مصر خلال الأسبوعين الماضيين، لفحص مدى مطابقتها لمواصفات الأمان.

وأضاف المهندس، أن نتيجة فحص العينات أظهرت أن مصانع البوتاجازات تطبق المواصفات التي وضعتها هيئة الرقابة على المواصفات والجودة باستثناء مصنع أو اثنين.

وكان أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي في وقت سابق، إن هناك 3 مصانع فقط بالسوق المصري طبقت المواصفات القياسية التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة المصرية خلال 2017 في صنع البوتاجازات.

ووفقا لقول هلال، فإن هيئة المواصفات والجودة المصرية في عام 2017 وضعت مواصفة جديدة لتصنيع البوتاجاز بالسوق المحلي وأكدت أيضا على تطبيق هذه الشروط على البوتاجازات تامة الصنع المستوردة من الخارج، بحيث توفر درجة أمان أعلى للمستهلك عند الاستخدام.

ويصل عدد المصانع المنتجة البوتاجازات في مصر إلى نحو 35 مصنعا، بحسب ما قاله يسري قطب عضو شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفيرسال، لمصراوي في وقت سابق.

وبحسب المهندس، خلال الأيام المقبلة ستعلن الهيئة عن كافة البيانات الخاصة بعدد المصانع التي تم أخذ منها العينات التي تم فحصها بواسطة هيئة المواصفات والجودة.

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