اتفاق تعاون بين IBM ومصر للطيران للأسواق الحرة للاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي

كتب- علاء حجاج:

وقعت شركة مصر للطيران السياحة والأسواق الحرة عقد تعاون مع شركة IBM لاستضافة نظام Travel Retail System والذي تم التعاقد عليه مع شركة SAP العالمية علي منصات IBM السحابية والاستفادة من حلولIBM للذكاء الاصطناعي لتقديم المزيد من الخدمات لعملاء مصر الطيران وتطوير فرص جديدة تجارية لقطاع الطيران.

وقال بيان صحفي من شركة IBM اليوم الأربعاء إن شركة مصر للطيران السياحة والأسواق الحرة ستستضيف نظام Travel Retail System على منصاتIBM Cloud وهي الأكثر انفتاحا وأماناً في الصناعة مع ضمان بقاء وتكامل ذلك النظام مع برنامج المسافر الدائم الخاص بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركات تحالف ستار لإتاحة خدمات التسوق من منافذ مصر للطيران للأسواق الحرة وجذب عملاء جدد.

ويقوم عملاء السوق الحرة بمصر للطيران بإجراء جميع معاملات الدفع من خلال نقطة بيع آمنة تعد جزءاً من البنية التحتية لمنصات IBM Cloud، بحسب البيان.

وذكر البيان أن مصر للطيران السياحة والأسواق الحرة ستقدم خدمات رقمية جديدة لعملائها من خلال الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لشركة IBM وإطلاق مساعد افتراضي مبني على تكنولوجيا IBM Watson Assistant لتمكين عملاء مصر للطيران السياحة والأسواق الحرة من التسوق عبر الإنترنت من خلال موقع السوق الحرة بما في ذلك وضع الطلبات والدفع والتسليم داخل الطائرة، وبالتالي ضمان تجربة تسوق جديدة وممتعة للعملاء.

وقال رضا متولي رئيس شركة مصر للطيران "السياحة والأسواق الحرة" في البيان إن "النظام الجديد يوفر العديد من المزايا التي تصب في رفع مستوي الخدمات البيعية المقدمة للراكب وكذلك زيادة العائد التسويقي المحقق من النظام سواء في عمليات الشراء أو البيع، ويقدم نقلة نوعية لتطوير الخدمات المقدمة للركاب ولتسيير إجراءات العمل للعاملين بالأسواق الحرة.