ميلاد وزواج وطلاق ..ما الخدمات التي يمكن الحصول عليها من البريد؟

كتب- علاء حجاج:

تعمل الهيئة القومية للبريد على تطوير كافة مكاتبها بما يتناسب مع خطة الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي، فضلا عن إتاحة العديد من الخدمات الحكومية ليمكن للمواطنين الحصول عليها عبر فروع مكاتب البريد المطورة.

ويستعرض مصراوي أبرز الخدمات الحكومية التي يمكن الحصول عليها من مكاتب الهيئة القومية للبريد:

1- خدمات الأحوال المدنية: وتشمل "استخراج شهادات الميلاد - شهادات الوفاة - قسيمة الزواج وقسيمة الطلاق - قيد عائلي".

2- التصديق القنصلي: والتي من خلالها يتم تقديم خدمات التصديق على الشهادات بالتعاون مع وزارة الخارجية وتشمل التصديق على "الشهادات الدراسية - وثائق وشهادات الأحوال المدنية - التوكيلات - المستندات التجارية - شهادات الخبرة وعقود العمل - تراخيص السلاح الصادرة من أقسام الشرطة ومديريات الأمن - صحيفة الحالة الجنائية - شهادة التحركات والجنسية".

3- الدفع الإلكتروني: من خلال مكاتب البريد يمكن صرف المعونات وصرف المعاشات وسداد رسوم بعض الخدمات الحكومية مثل مخالفات المرور ودفع أقساط صندوق التمويل العقاري.

ويقدم البريد خدمات مالية مثل فتح حسابات التوفير وصرف الحوالات استخراج كروت ايزي باي او ارسال واستقبال الطرود وتوصيلها.

يذكر أن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير عدد 4 آلاف مكتب بريد، حيث تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، كما أنه من المستهدف تطوير 782 مكتبا مع نهاية العام المالي الحالي وذلك بتكلفة إجمالية تصل الى 3.2 مليار جنيه.