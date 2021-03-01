الإحصاء: 40.3% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في 2019

كتبت- ياسمين سليم:

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح 40.3% في عام 2019، بحسب بيانات النشرة السنوية لحركة الإنتــاج والتجــارة الخارجيـــة والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعيـــة الذي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وتراجع متوسط نصيب الفرد من القمح إلى 153.3 كجم مقابل 155.2 كجم في عام 2018 بانخفاض نسبته 1.2%.

وسجلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز 76.2% في 2019، في حين سجل نصيب الفرد 26.7 كجم مقابل 36.8 كجم عام 2018، بانخفاض نسبته 27.4٪، بحسب البيان.

وبلغــت نسبـة الاكتفاء الذاتي من الخضروات 105.5% عـــام 2019 ومتوسط نصيـب الفــرد 77.5 كجم مـقـابـل 77.1 كجم عـام 2018 بزيادة بلغت نسـبـتها 0.5٪.

وقال البيان إن نسبـــة الاكتفاء الذاتــي مـن الفـــاكهة بلغت 99٪ عــام 2019 ومتـوسـط نصيب الفـرد 62.9 كجم مقابـــل 62.7 كجم عــام 2018 بزيادة بلغت نسـبـتها 0.3٪.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 55% عام 2019 ومتوسط نصيـب الفــرد 7.2 كجم مـقـابـل 13 كجم عـــام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 44.6٪ لانخفاض الإنتاج بنسبة 36.7%.

وبحسب البيان فإن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن والطيور بلغت 96.4% في عام 2019، وسجل متوسط نصيب الفرد 13.7 كجـم مقـابـل 11.6 كـجـم عام 2018 بزيادة بلغت نسـبـتها 18.1٪ لزيادة الإنتاج بنسبة 20.9٪.