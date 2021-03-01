أنسي نجيب ساويرس رئيساً لمجلس إدارة "بلتون" القابضة

كتبت – شيماء حفظي:

قرر مجلس إدارة شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، تعيين أنسي نجيب ساويرس، رئيسا لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي، ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة، خلفا لماجد شوقي.

ووفقا لقرار مجلس الإدارة، المرسل للبورصة اليوم الاثنين، تم تعيين ماجد شوقي، عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة لحين موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبلتون.

وشركة أوراسكوم المالية القابضة، هي الشركة المنقسمة حديثا من شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، وأصبحت الآن مالكا رئيسيا لشركة بلتون القابضة المالية، كأحد إجراءات التقسيم.

ونفذت البورصة المصرية، في 11 فبراير الماضي، صفقتين من الحجم الكبير لنقل ملكية شركتي بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال القابضة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة، بقيمة إجمالية نحو 2.5 مليار جنيه.

وأعلنت البورصة تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على نحو 332.23 مليون سهم من شركة بلتون بقيمة 900.3 مليون جنيه، في ضوء تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وافق في يوليو الماضي، على تقسيم الشركة لتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال الأنشطة المالية، بحسب بيان سابق للشركة أرسلته للبورصة، حيث أوصى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقا لنظام التقسيم الأفقي.

وتضمنت قرارات الجمعية إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركتين، بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة من شركة فيكتوار انفستمنت إلى الشركة المنقسمة.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.