المالية تعلن عن خصومات على جمارك السيارات الكهربائية المستعملة

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا يتضمن تيسيرات جديدة في حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذا القرار يأتي على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة نحو التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، والوصول لأكبر قدر من نسب من استخدام هذه المركبات، خاصة أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام.

وتضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" خصم 10% من القيمة "فوب" بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالي.

كما تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" المستوفاة للقواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لسنة الموديل خصم 10% من القيمة "فوب" عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم 5% عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفي كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50%.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل توجه الدولة نحو السعي الجاد للاعتماد على السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة، وتوفير الطاقة، خاصة أن السيارات الكهربائية يمكنها السير لمسافة طويلة بأقل استهلاك للطاقة.

وكلمة "فوب F.O.B" هي اختصار "Free On Board" وتعني أن البضاعة تكون مسئولية المستورد عندما تكون جاهزة التسليم على رصيف الشحن الخاص بالمصدر.

وفي هذا النظام يتولى المستورد التأمين على البضاعة ومصاريف شحنها حتى الوصول إلى ميناء المستورد، كما يتحمل المستورد خطر الضياع إذا ما حدث أي شيء للبضاعة.