شركة حديد عز تثبت أسعارها بالأسواق في بداية مارس

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد عز أعلنت تثبيت سعر الطن عند نفس مستوياتها الشهر الماضي.

وبحسب الزيني، فإن سعر طن حديد التسليح بشركة حديد عز سجل 13654 جنيها تسليم أرض المصنع.

وأضاف الزيني، أن باقي شركات الحديد ستعلن عن تثبيت الأسعار بعد إعلان عز لثبيت أسعاره.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا بين 12400 جنيه و13650 جنيها، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك 12700 و13700 جنيه، وفقا لقول الزيني.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.