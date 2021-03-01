الملا يتابع تنفيذ برنامج التوسع بمحطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز

كتب- مصطفى عيد:

عقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات في إطار المشروع القومي الجاري حاليا تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أكد طارق الملا المضي قدما في تنفيذ البرنامج الذي تم إعداده لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل في المحافظات المختلفة بهدف تمكين المواطنين من استخدام الغاز الطبيعي كوقود لسياراتهم بسهولة ويسر.

وأشار إلى أهمية استثمار ما تشهده البلاد من توسع مستمر في إقامة وتطوير الطرق والمحاور، ومد الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمختلف أنحاء مصر.

وشدد الملا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المحطات وتشغيلها لمواكبة الزيادة في أعداد السيارات المُحولة أو التي يتم استبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي.

كما وجه بالإسراع في تنفيذ وتشغيل المحطات المقامة على طرق ومحاور رئيسية وحيوية تتزايد عليها معدلات الحركة لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي والمبادرة الحالية.

ووقف الملا خلال الاجتماع على الإجراءات المتخذة لتنفيذ المحطات وتشغيلها، وموقف توريد المعدات اللازمة للتشغيل، ووجه بسرعة التنسيق مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة لتذليل أي تحديات وإنجاز المشروعات في التوقيت المحدد.

حضر الاجتماع مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومساعديه لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للنقل والتوزيع، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

كما حضر الاجتماع رؤساء شركات بتروجت، وغازتك، وكارجاس، وتاون جاس، وغاز مصر، ومصر للبترول، والتعاون للبترول، والنيل لتسويق البترول.

وأعلن وزير البترول، خلال الاجتماع، أن الوزارة أطلقت فعليا أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة وسعيها للتيسير على المواطنين في الاستفادة من استخدامات الغاز الطبيعي للسيارات.

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