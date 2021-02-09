مجلس النواب يوافق على اتفاقيات 5 منح تنموية بقيمة 41 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مجلس النواب، أقر اتفاقيات 5 منح لا ترد لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 41 مليون دولار، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية 2030، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات.

وأضافت الوزيرة، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن المنح التي تمت الموافقة عليها في قطاعات الصحة وتحفيز التجارة والاستثمار والبيئة وتمكين المرأة والنقل.

وأشارت إلى حرص وزارة التعاون الدولي على دعم تنفيذ المشروعات المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية في الدولة، ويدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، وكذلك القطاع الخاص.

وتضمنت هذه الاتفاقيات موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني ما يعادل 9.5 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للبيان.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، بقيمة 26.5 مليون دولار، بحسب الوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أن المجلس وافق أيضا على القرار رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة".

ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو (ما يعادل 242 ألف دولار)، لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر".

وذكرت الوزيرة أن مجلس النواب وافق أيضا على القرار رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة (مرحلة التحديث الأولى) بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو (ما يعادل 3.6 مليون دولار).

وقالت المشاط إن وزارتها تعمل على دفع الشراكات الدولية لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك لجمع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية.

وأضافت أن هذه اللقاءات تستهدف بحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، التي يتم من خلالها الترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى "المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة".