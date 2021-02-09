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10 إصدارات للسندات الدولية المصرية بأكثر من 30 مليار دولار منذ التعويم (إنفوجرافيك)

03:41 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
10 إصدارات للسندات الدولية المصرية بأكثر من 30 مليار دولار منذ التعويم (إنفوجرافيك)

محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

طرحت وزارة المالية عاشر إصدار سندات لها في الأسواق الدولية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وذلك من خلال بيع سندات بقيمة 3.75 مليار دولار أمس على 3 شرائح بآجال 5 و10 و40 عاماً.

ووصلت قيمة إصدارات السندات الدولية العشرة التي طرحتها وزارة المالية في السنوات الماضية إلى 26.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو.

وتنوعت إصدارات السندات الدولية من وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة بين سندات دولارية، وسندات باليورو، وسندات خضراء بالدولار والتي كانت أول طرح والوحيد في المنطقة في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار.

وتستهدف الوزارة تنويع الاعتماد على الأدوات المالية خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تطرح أول إصدار للصكوك الحكومية بعد انتهاء مجلس النواب من إقرار القانون الخاص بهذه الصكوك.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي 10 طروحات سندات للحكومة المصرية في الأسواق الدولية منذ التعويم وحتى الآن.

وزارة المالية السندات الدولية تعويم الجنيه

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