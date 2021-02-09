160 جنيهًا للكيلو.. أسعار اللحوم ترتفع في الأسواق بسبب زيادة العلف

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا في الأسواق خلال الأيام الأخيرة بنحو 10 جنيهات، حيث وصل سعر الكيلو جرام 160 جنيها في بعض المناطق، وذلك مع زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض من الماشية.

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا بنحو 10 جنيهات في الكيلو، مقارنة بمستواها قبل أسبوعين.

وأضاف عبد الباسط أن كيلو اللحم الكندوز ارتفع إلى بين 120 و140 جنيها مقابل 110 و130 جنيها قبل أسبوعين بالمناطق الشعبية.

ويتراوح سعر كيلو اللحم في المناطق الراقية ولدى "الجزارين الأفرنجي" بين 140 و160 جنيها مقابل 130 و150 جنيها، بحسب عبد الباسط.

وأرجع عبد الباسط ارتفاع أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض في الأسواق بسبب نقص استيراد المواشي الحية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أن الفرق بين الأسعار في الأماكن الراقية والشعبية، هو أن الجزار الشعبي يعمل على بيع الجزء الأمامي من العجل، أما الجزار الأفرنجي يعمل على بيع الجزء الخلفي الذي يحتوي على وش الفخذة والسمانة والإنتركوت والفلتو والموزة والكولاطة.

وشهدت أسعار الأعلاف ارتفاعا مستمرا خلال الشهرين الماضيين، وارتفع سعر الطن حوالي 2500 جنيه، ليتراوح بين 8000 و8300 جنيه.