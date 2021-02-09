المصرية للاتصالات تتعاون مع IBM لتطوير شبكتها وتعزيز التحول الرقمي

كتب- علاء حجاج:



أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تعاونها مع كل من شركة IBM وRed Hat لتطوير شبكات الاتصالات وتسريع وتيرة التحول الرقمي باستخدام استراتيجية السحابة الهجينة المعتمدة على المصادر المفتوحة.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المصرية للاتصالات لتحقيق النمو من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية لتقديم خدمات الحوسبة وخدمات البنية التحتية وخدمات البرمجيات بما يسهم في تلبية المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لعملائها، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.



وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن هذا التعاون يؤكد استراتيجية الشركة نحو تحديث البنية التحتية وتزويد العملاء بأعلى مستوى من الخدمات.



وأضاف في البيان أن جائحة كورونا دفعت جميع المؤسسات لإعادة التفكير في منظومة أعمالها وتغييرها.

واختارت المصرية للاتصالات IBM Cloud Pak for Automation لتطوير أداء شبكة الشركة وتزويد عملائها بخدمات يعتمد عليها طوال هذه الفترة التي يتضاعف خلالها الطلب على شبكات الاتصالات.



واستعانت المصرية للاتصالات بشركة IBM ومجموعة من شركاء أعمالها لتأسيس أول مركز بيانات حديث يتيح الربط مع جميع الكابلات البحرية العالمية العابرة بمصر، حيث قامت شركة IBM وشركاؤها بتصميم وبناء وتوفير خدمات إدارة وصيانة مشروع إنشاء مركز بيانات عالي المرونة للشركة المصرية للاتصالات، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل المطلوبة للمشروع مثل تصميم وإقامة شبكات الطاقة الكهربية واللوحات والمولدات ونظم التبريد ومراقبة التحكم البيئي وغيرها من الأمور اللوجستية والتقنية.



ومن المقرر أن يكون مركز البيانات الجديد هو المنصة الرئيسية للمصرية للاتصالات لتوفير خدمات الحوسبة السحابية في جميع أنحاء المنطقة.

كما ستتيح المنصة الجديدة استضافة الشركات المحلية والدولية من خلال توفير خدمات حديثة بأعلى مستويات المرونة التقنية، وفقًا للبيان.